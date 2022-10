O Grupo TRZ Crew realiza a 5ª edição do Graffiti e Arte nas Quebradas em Rio Branco. O evento ocorre nesta sexta (14), sábado (15) e domingo (16), na praça do bairro Calafate.

A ação tem como objetivo levar acesso a arte e cultura para a periferia da capital acreana, com apresentações culturais gratuitas, atividades de assistência para a comunidade e uma oficina aberta ao público, com foco em grafite, poesia marginal e comunicação alternativa.

O coordenador do evento, José Alberto, conhecido como Jr. TRZ, disse que o grupo fez 19 anos este ano e que realiza muitas coisas no estado sempre com o foco no social.

“Nossa meta é criar oportunidades para os jovens da periferia. Esse trabalho tem uma grande abrangência social e essa 5ª edição tem uma programação bem extensa”, comentou.

Projeto forma

Segundo Jr. TRZ, o projeto tem formado jovens na arte do grafite, fotógrafos e poetas.

“São dias intensos e de muito trabalho na formação. É possível perceber os resultados das primeiras edições do evento”, complementou.

Confira a programação

Sexta-feira (14)

• 8h – dispositivos e falas;

• 9h30 – início da oficina;

• 14h30 – fim do primeiro dia de oficina.

Sábado (15)

• 9h – oficina;

• 14h30 – prática na praça;

• 17h – apresentação da future;

• 17h20 – primeira batalha;

• 18h – primeira fase do slan;

• 18h40 – apresentação dos poetas vivos;

• 19h – segunda fase da batalha;

• 19h30 – segunda fase do slan;

• 20h – apresentação dêca;

• 20h20 – final do slan e batalha;

• 20h40 – Mic aberto e playlist.

Domingo (16)

• 13h – mutirão de grafite;

• Apresentações e mic aberto.

Fonte: G1AC