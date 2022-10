Grupo invade casa, rouba pertences e até papagaio de família; Veja vídeo

- Publicidade -

Assaltantes invadiram uma casa na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo (SP), e roubaram pertences e até o papagaio da família.

Ao chegarem em casa, as vítimas encontraram a casa completamente revirada pelo grupo.

Entre os objetos levados pelos assaltantes estavam equipamentos eletrônicos e outros itens caros à família.

Thor, o papagaio que vivia com eles fazia três anos, também foi levado. Até o momento, as vítimas não sabem do paradeiro do animal.

Circuitos de segurança mostraram a ação do grupo, que passou pela rua em um Gol prata e estacionou em frente à casa das vítimas.

Minutos depois de entrarem na casa, dois suspeitos retornam com sacolas e as colocam no veículo, e repetem a ação até saírem dali.

A Polícia Militar informou ter recebido o acionamento para uma residência com a porta arrombada, mas não passou mais detalhes sobre o caso.