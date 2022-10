Gratuidade no transporte público de Rio Branco no 2º turno da eleiçõe é matida pelo RBTrans mediante apresentação de comprovante

No primeiro turno das eleições, que ocorreu dia 2 de outubro, os eleitores que utilizaram o transporte coletivo e apresentaram o comprovante de votação, juntamente com o título eleitoral, não pagaram pelo transporte coletivo no retorno. A gratuidade continuará nos mesmos moldes no segundo turno. OS ônibus começarão a circular às 3h30 e seguirão até às 17h.

Neste ano, a abstenção de votos no Acre chegou a 22,44% e superou o percentual de anos anteriores, o que reforçou a importância da facilitação do transporte coletivo para os órgãos responsáveis.

“Para acessar a gratuidade, o eleitor comprova que votou mostrando o comprovante e acessa o transporte gratuito no retorno para casa. É um meio que nós temos de dizer para a população ir às urnas exercer a cidadania, votar em um presidente com o direito que possuem”, explicou Benício Dias, Superintendente da RBTrans.

O domingo eleitoral contará com uma frota de dia útil. A deliberação da gratuidade faz parte do plano operacional elaborado pela RBTrans, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a empresa Ricco Transportes, para estabelecer os procedimentos básicos e as ações desenvolvidas para controle, operação e orientação dos transportes durante o segundo turno.

Fonte/ A Gazeta do Acre