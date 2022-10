Grand Canyon: turistas são resgatados em caverna de 60 metros de profundidade

Os bombeiros do Distrito de Bombeiros de Seligman conseguiram ajudar a família de quatro pessoas a subir os aproximadamente 21 lances de escada até a superfície entre 19h30 e 20h30 na noite de domingo.

Já o segundo casal levou mais tempo para ser resgatado. De acordo com Bennett, o marido do segundo casal também conseguiu subir as escadas para a superfície, mas decidiu voltar à caverna para ficar com a esposa até o elevador voltar a funcionar.

O casal voltou à superfície nesta segunda (24) após conserto do elevador.

Douglas Grashel e sua enteada Sherry Jimenez disseram à CNN na noite desta terça-feira (25) que ficaram presos no subsolo por mais de 30 horas antes de conseguirem sair do local.

As autoridades disseram originalmente que cinco pessoas estavam presas nas cavernas.

“O hotel que fica localizado na caverna hospedou as pessoas em um hotel, e há um pequeno restaurante no fundo, e o hotel está trabalhando para deixar as pessoas o mais confortável possível enquanto estão lá embaixo”.

Existem aproximadamente 21 lances de escadas que levam ao fundo com plataformas e escadas, disse Paxton. No entanto, algumas das pessoas presas não têm capacidade física para subir as escadas.

“Temos uma equipe de busca e resgate de prontidão, bem como um aparato de içamento para retirar as pessoas se os reparos demorarem mais do que o esperado ou se as pessoas não se sentirem à vontade para ficar lá embaixo”, disse Paxton.

As Cavernas do Grand Canyon são uma atração turística que permite aos visitantes passear dentro de uma antiga caverna subterrânea, jantar e ficar em um hotel, de acordo com seu site.

