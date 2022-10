Governo volta atrás após anunciar fechamento de biblioteca do AC por tempo indeterminado e anuncia reabertura do espaço

Quatro dias após anunciar que a única biblioteca pública da capital iria fechar por tempo indeterminado, o governo do Acre voltou atrás e informou que o local deve ser reaberto na próxima semana, mas ainda sem dia certo.

Muitos estudantes que foram até a Biblioteca Estadual Adonay Barbosa, que fica no Centro de Rio Branco, se depararam com as portas fechadas nessa terça-feira (18). Mesmo com o governo informando o fechamento do local por meio de nota no site oficial na segunda-feira (17), muitos disseram que não sabiam.

No dia, a Fundação Elias Mansour (FEM) informou que o local ficou fechado devido a problemas de ordem técnica, mas não detalhou quais são os problemas especificamente. O local é ponto de encontro de estudantes, amantes da leitura e muito utilizado para pesquisas e o único nesse formato que ainda estava aberto, já que a Biblioteca da Floresta está fechada desde 2019. Ou seja, a capital acreana está sem bibliotecas públicas abertas a menos de um mês do Enem.

Já nesta sexta-feira (21), o governo informou que foi necessário a interrupção dos atendimentos para fazer uma manutenção elétrica e hidráulica no prédio. “Os trabalhos já iniciaram. Na próxima semana os serviços serão concluídos e a população voltará a ter acesso ao espaço.”

Um dia após o aviso, foi gerada muita polêmica porque alunos se depararam com o local fechado. Muitos lembraram do prazo do Enem e lamentaram que o único espaço atualmente aberto para atender os estudantes fosse ficar fechado. Muitos internautas chegaram a cobrar um posicionamento do poder público.

Biblioteca

A biblioteca foi inaugurada em 1979 e, em 2008, precisou passar por uma reforma. Em dezembro de 2108 a antiga equipe do governo informou que o espaço ia ser fechado para ser modernizado, adaptado e ampliado e com acessibilidade. A obra tinha prazo para durar quatro meses e estava avaliada em R$ 740 mil.

Um mês depois do anúncio da reforma, a biblioteca continuava fechada e não havia uma data prevista para iniciar a reforma. O espaço chegou a ficar dez meses fechado e foi reinaugurado no dia 15 de outubro de 2019.

A biblioteca ficou mais de um ano fechada devido à pandemia de Covid-19 e foi reaberta no dia 8 de setembro de 2021.

Uma nota, assinada chefe da Divisão de Livro Leitura e Literatura da FEM e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Acre, Cláudia Valéria Martins Jorge, informa oficialmente o fechamento do espaço.

Fonte: G1Ac