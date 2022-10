Governo muda forró do senadinho de lugar enquanto durar o inverno

Para garantir a realização do tradicional forró do Senadinho durante o período chuvoso, iniciado em outubro no Acre, a Fundação Elias Mansour (FEM) viabilizou um novo local para a realização da atividade.

A partir desta sexta-feira, 21, o forró será realizado no Espaço Kaxinawá, no centro de Rio Branco. O coordenador do espaço, Alexandre Fonseca, conta que após a realização da Semana da Pessoa Idosa no local, foi aventada, pelos participantes, a utilização do espaço para o forró.

“Estamos muito felizes nesse local, só tenho a agradecer ao pessoal da FEM por nos receberem aqui e nos darem a estrutura musical para o nosso forró”, conta o coordenador do Senadinho, Wilson Araújo.

Até a conclusão da reforma do Casarão, que é outro espaço cultural utilizado pelo público da dança no período de chuvas, os frequentadores do forró continuarão realizando a atividade nas sextas-feiras das 9 às 11h da manhã no Espaço Kaxinawá, e aos domingos, das 16 às 18h no Teatro Barracão.

Encontros

Entre as muitas histórias que o forró do Senadinho já promoveu, a do encontro do casal Alda e Osmar Viera também teve início no tradicional forró.

“A melhor diversão para mim é a dança. Conheci ele [Osmar] aqui, começamos a dançar, conversar sobre nossa história de vida e estamos há seis anos juntos”, conta Alda.

“O forró do Senadinho sempre foi um local de lazer muito legal, e nessas danças eu pude encontrar minha esposa”, enfatiza Osmar.

Agência AC