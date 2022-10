Governo inaugura novas instalações do Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública

- Publicidade -

Com espaços mais confortáveis e funcionais para as Forças de Segurança, o governo do Estado do Acre entrega nesta quarta-feira, 26, o novo Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública, o Cieps, em Rio Branco. A revitalização vai possibilitar uma maior qualidade na capacitação dos servidores da Polícia Civil, do Instituto Socioeducativo, do Instituto de Administração Penitenciária, da Polícia Militar do Estado do Acre e do Corpo de Bombeiros Militar.

A nova infraestrutura será inaugurada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O ambiente tem mais espaço e conforto, permitindo maior desempenho no desenvolvimento dos cursos, que agora contam também com a ampliação da academia, lugar de formação, participação e treinamento dos alunos-policiais.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, o novo espaço vai possibilitar que os alunos de todas as unidades de Segurança desfrutem da excelência no treinamento, aumentando o desempenho.

“A gestão do governador Gladson Cameli preza pelo fortalecimento de nossas forças de Segurança. E a revitalização do Cieps é uma prova do seu compromisso com as polícias, que agora vão ter um espaço adequado para realizar os seus treinamentos”, comemora o secretário.

Os cursos, que variam de três a nove meses, recebem em média 500 alunos, incluindo todas as forças de segurança da unidade educativa. O policial penal e coordenador do Curso Operacional Integrado, Kiuly Daniel, explica as melhorias no local: “Na área de cerimonial, havia uma parte de brita, de barro. Hoje é tudo asfaltado. Onde era um refeitório, hoje é uma academia referência para as forças de segurança. Na parte administrativa, o secretário fez dois auditórios,além de trazer todas as escolas. Temos 11 salas equipadas com televisão e ar-condicionado. Agora temos estacionamento e uma quadra que pode ser usada 24h”.

