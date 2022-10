Governo do Japão acusa Coreia do Norte de novo disparo de míssil

- Publicidade -

A escalada de tensão na Ásia ganhou um novo capítulo neste sábado (8/10), após o governo do Japão acusar a Coreia do Norte de ter lançado um possível míssil balístico em direção ao seu território.

O gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu o máximo esforço para buscar informações sobre o caso. O comunicado divulgado no Twitter instruiu que medidas fossem tomadas para garantir a segurança de aeronaves e embarcações, além de iniciar estado de prontidão para contingências.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, o governo da Coreia do Sul também afirmou ter identificado o disparo do míssil balístico ainda não especificado, em direção ao Mar do Leste.

Este é o segundo disparo de míssil da Coreia do Norte sobre o território japonês em poucos dias. Na última terça-feira (4/10), governos dos dois países confirmaram o disparo de um projétil em direção ao Japão, em um teste coreano.

Metrópoles