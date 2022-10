Governo do Estado através da SEASDHM auxilia migrantes na busca de seus destinos

Nesta sexta-feira, 14, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou a interiorização de 19 migrantes acolhidos no abrigo estadual. As cinco famílias venezuelanas serão levadas para Porto Velho, onde prosseguirão viagem para os seus destinos desejados.

A interiorização é a realocação de migrantes acolhidos para outros municípios, com o objetivo de inclusão socioeconômica e integração local, um processo que ocorre após diálogo e regularização dos documentos, uma das ações realizadas pela SEASDHM, assim como o fornecimento de moradia, refeições, apoio de saúde e inserção em programas sociais.

A gestora estadual da SEASDHM, Ana Paula Lima, conversou com as famílias de partida e apontou: “Essas são famílias em situação de vulnerabilidade, as quais cuidamos e resgatamos a cidadania. Nos voltamos com compromisso para essa causa, os colocando em primeiro lugar para que tenham autonomia e se sintam confortáveis de construir uma nova vida em um novo país.

Na ocasião, a secretária de Estado também os alertou sobre os perigos do tráfico de pessoas e a importância dos centros de referência de assistência social, onde pessoas em situação de vulnerabilidade podem ser atendidas.

A venezuelana de 55 anos, Norma Ernestina Joropa, ao se preparar para reconstruir sua vida como uma cidadã naturalizada brasileira, se mostra grata: “Faltam palavras para agradecer. Estou feliz de estar me estabelecendo no Brasil, um lindo país onde eu e minha família fomos recebidos de braços abertos. Coloco em minhas orações todos aqueles que me ajudaram nessa jornada”.