Governo do Acre fortalece programa de compras governamentais; valorizando a indústria local

Sete meses após ser lançado, o Programa de Compras Governamentais já investiu mais de R$ 35 milhões em empresas acreanas. O Comprac foi criado com o intuito de repaginar o processo de compras no Estado, visando, sobretudo, aquecer a economia, o processo de credenciamento prioriza a indústria local.

Ao todo, mais de 35 empresas de diversos setores já foram beneficiadas. O Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias foi regulamentado pela Lei Estadual nº 3.889 de 22 de dezembro de 2021 e é gerenciado pelo secretário Assurbanípal Barbary, de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O presidente da Comissão do Comprac, Albert Azenha, destaca a importância do programa para recuperar a economia do Estado após a pandemia de Covid-19:

“O Programa de Compras Governamentais é o maior plano de fomento à economia pós-pandemia. São milhões de reais investidos em empresas acreanas, que pagam impostos e que geram emprego e renda no Acre. Sob o comando do secretário Assurbanípal Mesquita [Seict] e com o total apoio do governador Gladson Cameli, estamos reescrevendo a história da indústria no nosso estado”, destaca.

Desde de março deste ano, por meio de editais de chamamento público, o programa propciou a contratação de empresas acreanas para a confecção de uniformes e diários escolares para a rede estadual de ensino. Já o setor moveleiro, foi contratado para a produção de móveis para vários órgãos e secretarias do Estado.

Atualmente, o programa está com seu quarto edital aberto, agora para aquisição de gêneros alimentícios. Nesta sexta-feira (14), a equipe da SEICT iniciou as vistorias técnicas nas empresas credenciadas, com o objetivo de avaliar a capacidade de produção de cada uma delas. O edital visa fornecer alimentos para a rede de ensino e hospitais do Estado.

O Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias é um importante instrumento estatal para promover o desenvolvimento regional e fomento à geração de emprego e distribuição de renda do Acre. Durante sua campanha eleitoral de reeleição, Gladson Cameli enfatizou a importância do programa.

“Nossa grande proposta é diminuir os altos índices de desemprego do Estado, criamos o Comprac, o maior programa de compras governamentais para dar segurança e incentivar o mercado interno e as empresas aqui. Isso vai gerar emprego e renda para nossa população”.

Saiba mais sobre o edital e como credenciar sua empresa acessando o site https://comprac.ac.gov.br/.

