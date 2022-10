Gottino deixa estúdio da Record e aparece correndo no meio da rua em meio à notícia urgente

Na última edição do “Balanço Geral”, da Record, que foi ao ar nesta sexta-feira, 21, Reinaldo Gottino deixou os estúdios. Isso porque, ele cobriu uma notícia urgente na rua.

Desse modo, Rodrigo Lombardi começou o telejornal e mostrou imagens do apresentador correndo no meio das ruas de São Paulo.

“Estamos na Zona Norte de São Paulo, estamos chegando, vamos mostrar tudo pra vocês”, disse o jornalista aos berros enquanto corria.

Pouco tempo depois, Reinaldo Gottino voltou para os estúdios do “Balanço Geral”. “E nós estamos de volta, vem, vem. Notícia, informação, prestação de serviço”, disse ele.

APRESENTADOR DEU DETALHES DE NOTÍCIA URGENTE

Em seguida, o apresentador da Record confessou que acompanhou o caso que paralisou os paulistas: um homem manteve um casal refém dentro de um carro.

“Novas imagens, novas informações sobre o casal que ficou mais de 3 horas refém de um bandido dentro do próprio carro”, começou Reinaldo Gottino.

De acordo com o apresentador do “Balanço Geral”, as vítimas foram um empresário e sua funcionária.

