Goleiro do Palmeiras Weverton, manifestou apoio a Ney Amorim e Gladson nas eleições de domingo (2)

O goleiro Weverton da Seleção Brasileira de Futebol manifestou apoio aos candidatos ao Senado, Ney Amorim (Podemos) e ao governo, Gladson Cameli (Progressistas), na noite desta sexta-feira (30) por meio de videochamada. O goleiro acreano, campeão olímpico de futebol, afirmou que está torcendo muito pelo sucesso de ambos nas urnas, nas eleições deste domingo, 02 de outubro.

“Povo acreano! Estou aqui pra falar pra vocês que ninguém ganha jogo sozinho. É preciso ter equipe. E é por isso que eu confio no Ney Senador 199 e no Gladson governador 11! O Ney é meu amigo e eu tenho certeza que enquanto senador, ele vai defender o nosso estado da melhor forma. Valeu”, declarou o goleiro, que é um dos melhores do mundo na atualidade.

De Paris, onde está concentrado com os demais jogadores da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo no Catar, Weverton e Ney conversaram por mais de 11 minutos, abordando os mais diversos assuntos, Entre eles a amizade de infância na Baixada da Sobral e da confiança que Weverton tem no Ney, destacando também o histórico de honradez da família Amorim.

Para o atleta exemplo de superação, o voto dos eleitores acreanos em Ney Amorim, nas Eleições deste domingo, avalizará o nome do Ney como digno representante das pessoas mais humildes no Senado.

“Eu gostaria que o povo acreano desse o seu voto de confiança [no Ney], porque você é um cara que merece, um acreano que foi criado na Baixada, lugar que têm pessoas boas, de bom caráter, como em qualquer lugar, que são honestas e trabalhadoras como é povo do Acre”, acrescentou o goleiro.

Ney Amorim é o candidato ao Senado do governador Gladson Cameli, candidato à reeleição e podendo vencer já no primeiro turno deste domingo, com mais de 51% dos votos, segundo as últimas pesquisas de intenção. O mesmo acontece com Ney, que cresceu muito ao longo dos últimos dias nas intenções de voto, podendo se consagrar vencedor ao lado do governador Gladson Cameli.

“Conhecemos e sabemos o quanto você quer bem ao povo acreano. Seus pais sempre foram pessoas de excelência. A sua mãe foi uma grande esposa e um grande exemplo para as pessoas. Estou na torcida”, finalizou Weverton.

Fonte: O Seringal