Goleiro Bruno é anunciado como novo reforço do Búzios e sofre rejeição

Anunciado como reforço pelo Búzios, o goleiro Bruno Fernandes, condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo assassinato da então ex-namorada, a modelo Eliza Samudio, pode estrear pelo seu novo clube na tarde desta quarta-feira (5). A contratação do jogador de 37 anos gerou repercussão negativa entre a torcida.

A Sociedade Esportiva Búzios, que disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca, também chamada de B2, anunciou a contratação de Bruno através de uma postagem no instagram.

Condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, Bruno teve, em um segundo momento, a pena reduzida para 20 anos e nove meses. Em 2019 ele progrediu para o regime semiaberto.

À Folha de São Paulo, Renato Matos, presidente do clube, afirma que Bruno está emprestado à equipe até o final do campeonato e que já terá condições de estrear na partida desta quarta (5) contra o Campos, às 15h.

O time figura na sexta colocação na quinta rodada do campeonato B2.

Sobre uma possível rejeição da cidade com a chegada de um condenado por assassinato, Matos afirma: “Há rejeição, sim, mas tem gente apoiando também”.

“Bem-vindo, goleirão”, foi a legenda para um vídeo curto que mostra o jogador treinando alguns fundamentos já com o uniforme da equipe carioca. Os comentários da publicação estavam bloqueados e, dessa forma, não era possível ver se a torcida aprova ou contesta a contratação.

Vale lembrar que Bruno havia sido contratado em 2019 pelo Poços de Caldas Futebol Clube. A torcida organizada do time dizia na ocasião que ele “com certeza” teria o apoio das arquibancadas e que até ganharia música especial.

Entretanto, em outubro o contrato com o goleiro foi rescindido. Já em julho deste ano, ele era anunciado pelo Atlético Carioca, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, time que disputa a quinta divisão do Carioca.