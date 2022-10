Globo decide cancelar atração de sucesso do Domingão com Huck

Desde que Luciano Huck assumiu o Domingão com a saída de Fausto Silva da Rede Globo, a emissora continua fazendo mudanças para que o programa fique cada vez mais com a cara do apresentador.

Além de incluir novos quadros na atração dominical, a direção resolveu tirar uma programação do ar: o famoso Show dos Famosos.

Por mais que tenha alcançado bons índices de audiência desde a sua estreia, depois de diversas reuniões, eles chegaram a conclusão de que a atração com famosos não ganhará uma nova edição neste ano.

Vale destacar que a edição colocada no ar no final de 2021, que teve a cantora Gloria Groove como a grande campeã, foi exibida apenas por questões contratuais, para evitar possíveis desgates com patrocinadores, além do pagamento de multa.

Recentemente a emissora decidiu escalar a versão nacional do Lip Sync Batle, formato em que dois artistas disputam em uma batalha de dublagem e performance. O quadro vem se destacando e registrando ótimos resultados. Procuramos a Rede Globo para falar sobre o assunto, mas até o momento não tivemos retorno.

Fonte/ Portal CONTIGO