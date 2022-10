Glenda Kozlowski entrega o que a Globo fazia com ela, madrugadas em claro e confirma: “Eles me sumiram”

- Publicidade -

Glenda Kozlowski é apresentadora e jornalista, Aficionada por esportes, ela chegou a ser surfista profissional e conquistou prêmio nas décadas de 80 e 90, na modalidade bodyboarding. Mas ficou famosa mesmo, após ingressar na equipe da Rede Globo em programas esportivos, vale destacar que Glenda permaneceu na Globo por 23 anos.

Recentemente, durante uma entrevista que deu ao podcast “Ulisses Cast”, que é comandado por Ulisses Costa e Cappellanes, ela revelou algumas situações que aconteceram com ela ao longo desses anos todos de Plim- Plim:

“Eu vim para São Paulo em 2002 e fiquei até 2008, aí em 2008 eu voltei para o Rio de Janeiro, Alias eu fiz o ‘Globo Esporte’ e o ‘ o ‘Esporte Espetacular’ né” – Afirmou Glenda Kozlowski.

Os comandantes do podcast, por sua vez, ficaram boquiabertos com o pique da jornalista e questionaram:“Caraca, você só folgava no sábado.

Nisso ela disparou : “Não, nem no sábado, porque no sábado eu fazia o ‘Globo Esporte’ de São Paulo, pegava um avião, ia para o Rio, fazia o fechamento do ‘Esporte Espetacular’ no Rio, saia da redação uma ou duas horas da manhã com a Vivian Carla, e aí no dia seguinte eu apresentava o Esporte Espetacular, pegava um avião, voltava para São Paulo, pra segunda feira[ …]”.

Nesse momento, ela é interrompida por Ulisses que ao ficar inconformado com essa rotina quase que insana questionou: “Como é que você aguentava e durante quanto tempo?” – Ela então suspirou e revelou: “Quatro anos” .

Ulisses ainda mais impressionado soltou: “Nossa que pegada forte einh?”.

Continuando os questionamentos, Ulisses perguntou a ela qual foi o último programa que ela apresentou na emissora, Glenda Kozlows então respondeu:

“O último programa … O último programa foi o Globo Esporte aos Sabados” – Afirmou a jornalista que continuou: “Porque eu saí do ‘Esporte Espetacular’ nas ‘Olimpíadas de 2016’ no Rio de Janeiro, então assim, meu último dia no ‘Esporte Espetacular’, foi no encerramento das ‘Olimpíadas de 2016’, Ah .. foi meu último dia no Rio “– Confirmou Glenda.

“Ai eu saí do Esporte Espetacular, aí eu entrei em um ou outro projeto, como projetos de surf, transmissão de surf, fiquei sumida, eles “me sumiram” e aí depois eu fui para o ‘Tá na área’ no SportTv, então eu fazia o ‘Globo Esporte’ sábado, e fazia o Tá na área de segunda a sexta”– Revelou a jornalista.

TV Foco