Gladson vota em Cruzeiro do Sul acompanhado da mãe e do filho Guilherme

O governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) votou na seção 374, escola Hugo Carneiro (Dona Gisalda), em Cruzeiro do Sul, às 9h25.

Gladson chegou acompanhado da mãe, dona Linda, do filho, Guilherme, do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e dos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior.

À imprensa, Cameli disse estar confiante na vitória no primeiro turno, mas disse também estar preparado para um eventual segundo turno.

“Confio em Deus e no povo. Estou preparado para o segundo turno, mas acredito sim na vitória no primeiro turno. Isso é democracia”, disse.

