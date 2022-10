Gladson recebe deputada eleita, Socorro Neri, e o prefeito de Plácido, Camilo da Silva

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli (PP) fez uma entusiasmada postagem em sua página no Facebook agora há pouco. Ele se refere ao fato de ter recebido dois de seus grandes aliados na campanha, a agora deputada federal eleita, Socorro Neri (PP), e o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva (PSD).

“Tive a honra de receber a deputada federal eleita, Socorro Neri, e o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, para agradecer o apoio de ambos durante as eleições e reafirmar meu compromisso para melhorar a vida do povo de Vila Campinas e toda Plácido de Castro. Aproveitei para convidar o prefeito a se filiar no Progressistas e ele prontamente aceitou. Gratidão, prefeito. Estamos juntos”, escreveu o governador.

