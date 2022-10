Gladson garante apoio através do governo à prefeitura de Assis Brasil para construção de casas populares

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no Palácio de Rio Branco na tarde desta segunda-feira, 17, para discutir projetos e reafirmar parcerias que beneficiem os moradores daquela região.

Entre os projetos discutidos está a construção inicial de 20 casas populares direcionadas a moradores de baixa renda e ainda a construção de um pórtico de entrada e saída do município, que faz fronteira com a Bolívia e o Peru. Nos últimos anos o município se tornou passagem de centenas de turistas e o objetivo é fomentar a economia.

“Nosso município sozinho não consegue fazer grandes obras estruturantes e por isso viemos mais uma vez pedir apoio do poder Executivo para a realização de grandes e visionários projetos. Precisamos fomentar o turismo, assim como dar condições de moradia para o nosso povo. E com o apoio do governo, tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir”, afirmou Jerry Correia.

O governador Gladson Cameli agradeceu a confiança dada pela população de Assis Brasil, que durante as eleições lhe concedeu votos expressivos e aproveitou a vinda do prefeito para reafirmar seu compromisso, apoiando os projetos apresentados em benefício dos moradores daquela região.

“Deixo registrado aqui o apoio à prefeitura de Assis Brasil para a construção dessas casas populares e coloco a disposição também a Secretaria de Infraestrutura para ajudar no que for necessário em obras de melhorias do município. Tenham certeza que vamos fazer mais nos próximos anos e que o melhor ainda está por vir”, disse o governador