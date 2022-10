Gladson debate desenvolvimento sustentável com autoridades dos EUA, México, Espanha e outros países

- Publicidade -

Entre os dias 10 e 13 de outubro, as cidades de Tarapoto e Moyobamba em San Martín, no Peru, serão o palco do evento internacional GCF Task Force, Grupo de Trabalho Governadores pelo Clima, que reúne autoridades governamentais para debater e traçar metas de desenvolvimento sustentável.

A Declaração de San Martin, que será formada durante o evento, prevê que as autoridades regionais dos Estado Unidos, México, Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Costa do Marfim, Nigéria, Espanha e Indonésia, colaborem para o desenvolvimento sustentável em suas respectivas regiões.

Nesta quarta-feira, 12, o governador Gladson Cameli embarcou para o Peru com a missão de debater e articular metas e objetivos para executar políticas públicas de desenvolvimento sustentável, bem como combater queimadas e desmatamento no Acre.

“É importante representar o Acre internacionalmente nesses eventos que buscam reduzir os efeitos negativos no planeta. Aproveitamos também a oportunidade para ter uma troca de informações com autoridades internacionais, e apresentar um pouco do nosso estado no evento”, salientou Cameli.

Além do Acre, representam o Brasil os governadores do estados do Maranhão, Amapá, Tocantins, Pará, Roraima, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia.

