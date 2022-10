Giro da PM apreende armas de uso restrito e munições no município de Brasiléia

A equipe do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva (Giro), lograram êxito e apreenderam armas e munições em uma residência, nesta quinta-feira, 20, no bairro Leonardo Barbosa, localizado no município de Brasiléia.

Segundo a PM, era feita uma ronda de rotina pela guarnição, quando eles visualizaram dois indivíduos, que ao ver a aproximação dos militares, correram entrando em uma área de mata da região.

Os policiais resolveram averiguar no local, e ao chegar próximo á casa, encontraram uma mulher que já é conhecida da justiça do Acre. Ao ser indagada porque os homens fugiram, ela não respondeu ás perguntas e os militares resolveram fazer uma revista no imóvel, autorizada pela jovem.

Ao adentrar na residência, os policiais avistaram uma mochila embaixo da cama, e resolveram averiguar o conteúdo que tinha dentro da bolsa. Ao abrir, os militares encontraram três pistolas automáticas e várias munições de calibre 9 milímetros.

Todas as armas de fogo estavam com numeração raspada, sendo que uma delas é de origem chinesa. Diante dos fatos e do flagrante, a mulher com as armas e munições foram encaminhados a Delegacia do município.

A polícia acredita que essas armas e munições seriam entregues a membros de facções para possíveis confrontos na fronteira.