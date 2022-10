Gasolina, gás de cozinha e etanol voltam a ficar mais caros para o consumidor

O reajuste na gasolina foi gerado após nova alta da Refinaria de Maritape, a maior do país sob controle do setor privado, segundo relatório divulgado divulgado nesta segunda-feira. A Acelen, empresa responsável pela operação, anunciou no sábado (15) um reajuste de 2%. Ela já havia corrigido os valores 7 dias antes em 9,7%.

A Petrobras, no entanto, não anuncia mudanças nos preços praticados em suas refinarias há mais de 1 mês. A última alteração foi uma redução de 7% anunciada no início de setembro. Desde 2016, a empresa adota a Política de Preços de Paridade de Importação (PPI), que vincula os preços praticados no país aos que são praticados no mercado internacional. A referência é o barril de petróleo tipo brent, cotado em dólar. Em relação às variações no mercado internacional, a cotação do barril de petróleo tipo brent, que registrou uma forte queda em setembro, chegando a custar US$ 82, voltou a subir acima dos US$ 90 neste mês. A alta foi influenciada pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de efetuar um profundo corte na produção.

Segundo cálculo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o valor médio da gasolina nas refinarias do país está defasado em R$ 0,30 por litro, ou 8%. A entidade monitora quase diariamente as variações levando em conta o PPI. E o preço do diesel?

Já os preços do diesel S10 (com menor teor de enxofre) recuaram 0,3% na comparação semanal, sendo vendido a R$ 6,51 na semana passada, R$ 0,01 abaixo do último levantamento. O etanol hidratado registrou o segundo aumento semanal consecutivo, de 1,8%, sendo comercializado a 3,46 reais o litro, em média.