Galvão Bueno havia anunciado que deixaria a Rede Globo após a Copa do Mundo do Catar. No entanto, tanto o narrador quanto a emissora voltaram atrás e renovaram o vínculo, que vai até 2024.

Com o novo contrato, que permitirá que Galvão faça outros trabalhos em streaming sem precisar de aprovação da empresa, o vínculo dele com a Globo chegará a 43 anos.

Fonte: Metrópoles