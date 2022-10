Galã de Verdades Secretas se assumiu gay, tirou a roupa e fotos com o namorado levaram o público à loucura

- Publicidade -

A Globo está exibido a segunda temporada da novela Verdades Secretas em sua programação. E um dos atores da novela, Johnny Massaro, em uma entrevista no começo do ano, falou obre a sua decisão em assumir a sua sexualidade e o seu namoro com o professor de Direito e advogado João Pedro Accioly.

Johnny Massaro falou saber que chegaria o momento de falar sobre a sua sexualidade, mas não imaginava como. “Era uma coisa que a gente conversava porque eu já sabia que algum momento iria acontecer. Eu, ao mesmo tempo, embora nunca tenha dito, nunca escondi de fato. E ali calhou de acontecer. Na época confesso que fiquei um pouco assustado”, contou ele em entrevista publicada pelo site “E ali calhou de acontecer. Na época confesso que fiquei um pouco assustado”, contou ele em entrevista publicada pelo site “Elástica”.

Os dois se conheceram na infância, e expor o relacionamento ao público nas redes sociais era um receio que o ator tinha. “Fico penando se isso tira pouco o foco do trabalho ou como a reação das pessoas podem afetar na sua vida. Mas eu considerei muito e fiquei feliz pela maneira que aconteceu e por ser com o João”, declarou o famoso.

“Vira e mexe passa aquela coisa do tipo, ‘porr*, será que não vão mais me chamar para trabalhar?’ Mas aí você pensa, cara, se não me chamarem para trabalhar por isso, ‘beijo, tchau’. Não quero estar com você também”, disparou Johnny Massaro.

TV Foco