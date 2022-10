Fusão do PP com o União Brasil é confirmada por Arthur Lira

Quanto maior é o tamanho de um partido, maior é sua força política e financeira. A distribuição dos fundos partidário e eleitoral depende do tamanho das bancadas eleitas para a próxima legislatura.

A tentativa de formar a maior bancada no Legislativo também leva em consideração as eleições para presidente. Pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos meses mostram o ex-presidente Lula à frente do candidato à reeleição Jair Bolsonaro – com possibilidade até de vencer no primeiro turno.