Fundo de Garantia libera até R$1.000 para SAQUE; saiba como solicitar

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), é mais um dos diversos direitos básicos do trabalhador brasileiro. Isto é, daqueles que estão atuando em plena comunhão com o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), através do registro na carteira de trabalho. Assim, existem situações específicas em que o trabalhador pode ter acesso ao benefício.

Dentre as possibilidades para retirada do dinheiro, o FGTS disponibiliza algumas modalidades de saque, que podem facilitar a vida do trabalhador. Isso acontece, porque em determinados momentos, pode ser que o cidadão precise do valor do FGTS, para determinadas finalidades. Assim, atualmente, o Fundo está disponibilizando o valor de R$1.000,00.

Dinheiro disponível do FGTS

Antes de mais nada, como citado anteriormente, apesar do FGTS ser um direito básico dos trabalhadores, existem situações específicas em que o cidadão poderá solicitar o saque. Entre elas, por exemplo, está a demissão sem justa causa. No entanto, é comum acontecer que diversos trabalhadores precisem de uma determinada quantia do dinheiro, mas não estão nas condições estipuladas para o uso.

Assim sendo, pensando nesses trabalhadores, o Governo Federal disponibiliza diversas medidas, no decorrer de um ano, que podem facilitar o processo de antecipação de determinado valor. As mais comuns, são o saque aniversário, em que o trabalhador pode solicitar parte do dinheiro, mediante seu mês de nascimento, e o saque extraordinário, que justamente está em questão neste momento.

De acordo com as informações divulgadas pelo Governo, a modalidade do saque extraordinário do FGTS já está disponível há alguns meses. Ela consiste em liberar parte do valor do benefício para o trabalhador. Mais especificamente, R$1.000. No entanto, milhões de brasileiros não realizaram o resgate do benefício, que aliás, trata-se de algo facultativo.

Como solicitar o saque

Antecipadamente, como dito, trata-se de uma modalidade facultativa. Isto é, os trabalhadores podem ou não decidirem se desejam sacar o dinheiro. Assim, para aqueles que querem solicitar o depósito, o prazo vai até o dia 15 de dezembro. Primeiramente, a Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável pelo pagamento do Fundo.

Assim sendo, para ter acesso ao dinheiro, os trabalhadores devem acessar o aplicativo oficial da poupança social digital da Caixa, o Caixa Tem (bityli.com/SVbrUS). Em seguida, é preciso realizar login, preenchendo os campos com as credenciais necessárias. Após essa etapa, o dinheiro estará disponível na conta, necessitando apenas que os usuários realizem o procedimento para liberação da movimentação.

Caso o valor não esteja disponível na poupança, o trabalhador poderá estar passando por um bloqueio. Assim, será necessário solicitar o resgate. Isso pode ser feito através de uma agência física da Caixa Econômica. Para aqueles que não conseguem acessar o Caixa Tem, também é possível efetuar o saque em uma agência. Por fim, para mais informações sobre os dados pessoais, os usuários podem acessar o aplicativo do FGTS (bityli.com/qzXXd), disponível para Android e IOS.

