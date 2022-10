Funcionária de berçário derrama cola de unha em olho de menino de 1 ano

Recentemente, um caso envolvendo uma cuidadora e uma criança de 1 ano deixou os britânicos revoltados. Funcionária de uma creche na Inglaterra, a mulher em questão deixou uma cola cair no olho do bebê, identificado como Jack Culverhouse. Ela estava recolocando uma unha postiça, com o menino no colo, quando o acidente aconteceu. As informações são do Daily Mail.

Mãe da criança, Aimee Culverhouse disse, em entrevista ao tabloide, que o menino foi levado ao hospital e, felizmente, não sofreu problemas de visão. Ela ficou sabendo do acidente por meio de uma ligação do berçário. A princípio, ela pensou que o tipo de cola era PVA, versão frequentemente usada em atividades de arte para crianças. “No começo, eu só estava preocupada com ele, mas depois me perguntei: ‘O que diabos aconteceu?’. Estou com raiva e chateada. Eu coloquei toda a minha confiança nesse berçário e isso aconteceu”, indignou-se.

Em comunicado, a creche declarou que essa foi a primeira vez que um acidente assim aconteceu e que a funcionária foi demitida. “Levamos muito a sério o cuidado e a segurança de todas as crianças em nosso berçário. Como tal, implementamos nossos protocolos de proteção e informamos as autoridades sobre o incidente”, diz a nota.

Acrescentaram ao comunicado: “O membro da equipe envolvido foi imediatamente suspenso do trabalho e, após nossa investigação, foi demitido. Este foi um caso isolado e a primeira vez que tivemos qualquer incidente em mais de 25 anos de operação. Estamos aliviados que a criança envolvida esteja se recuperando bem”.