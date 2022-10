Frota de ônibus é reforçada pelo RBTrans para o concurso da Sesacre neste domingo,16

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) confirmou, neste sábado (15), um aumento na frota de coletivos para atender as pessoas que se inscreveram no concurso da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), programado para ocorrer este domingo (16).

Os mais de de 32 mil inscritos irão iniciar a prova objetiva, a partir das 13h, nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h45.