Frentista é demitido após filmar mulher em banheiro de posto; Veja vídeo

Uma dentista foi usar um banheiro de um posto de combustível, durante uma viagem com a família e amigos, quando se deparou com um buraco no teto, de onde um frentista filmava ela com um celular.

A situação constrangedora ocorreu na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (14/10), e virou caso de polícia.

Veja vídeo:

Uma amiga da vítima relatou o caso nas redes sociais. “Ela deu um grito…Pensa… um filme de terror. Ela estava no banheiro e quando ela olhou para o alto e para trás, tinha um buraco entre o banheiro masculino e feminino e o frentista do posto estava filmando ela nua”, relatou a amiga.

Em nota, a Vibra, empresa que administra o posto onde aconteceu o fato, afirmou que se solidariza com a vítima e vai acompanhar a condução do caso junto ao revendedor, solicitando providências para que esse tipo de situação não se repita.

“Além disso, a companhia reforçará em toda a sua rede revendedora os valores que prezamos enquanto empresa e cidadãos para que casos do tipo não se repitam”, finaliza o texto.