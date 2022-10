Frentista acende isqueiro e causa incêndio em carro em posto de combustíveis; Veja vídeo

- Publicidade -

Um funcionário de um posto de combustíveis acendeu um isqueiro perto da entrada do tanque de gasolina de um veículo e o carro acabou pegando fogo. A câmera de segurança do estabelecimento gravou a ação e as imagens viralizaram nesta terça-feira (11). De acordo com o site O Liberal, o episódio aconteceu em Marabá, no sudeste do Pará.

Nas imagens, é possível ver que o frentista leva a mangueira da bomba de combustível até o tanque de um carro. Em seguida, ele tira do bolso um objeto parecido com um isqueiro e o aciona, bem próximo ao tanque. Imediatamente, as chamas tomam grandes proporções. Motorista e passageiro saem do veículo às pressas. A mangueira de combustível ficou no chão pegando fogo. O funcionário ainda demora alguns segundos até pegar o extintor de incêndio e tentar apagar as chamas.

O caso foi registrado por volta das 15h30 do último dia 6 de outubro. O Liberal informou que os proprietários do posto de combustível se manifestaram por meio de nota e classificaram a atitude do frentista como “proposital, desrespeitando todas as normas de segurança e o regulamento do posto”.

Ainda de acordo com a nota, embora o ocorrido pudesse ter ocasionado uma tragédia, nada de grave aconteceu. O cliente recebeu todo suporte necessário e que a equipe do posto levou o veículo até a concessionária da marca para realização dos devidos reparos.

As imagens do ocorrido foram entregues às autoridades e o frentista foi desligado da empresa por justa causa.

Veja vídeo: