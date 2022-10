Fotógrafo comove a web ao registrar criança venezuelana vestida de super-herói em rua no AC: ‘a gente fica reflexivo’

- Publicidade -

O registro de uma criança venezuelana vestida de super-herói agarrada a um poste em calçada da capital acreana comoveu a web nessa segunda-feira (10). A criança estava com a mãe pedindo ajuda em um semáforo que fica entre a Rua Pernambuco com a Avenida Nações Unidas.

A foto, tirada na segunda (10), viralizou após o repórter fotógrafo Diego Gurgel publicar em suas redes sociais. O profissional, que também é publicitário, disse que flagrou a cena quando passava pelo local no horário do almoço.

“Eu parei no semáforo e, pelo celular, mesmo tirei aquelas fotos antes de o semáforo abrir. A cena me chamou atenção porque a criança brincava no chão e depois ela levantava e ficava introspectiva ali agarrada ao poste. Me chamou atenção ela toda fantasiada de super-homem, a gente fica meio reflexivo, ainda mais porque eu sou pai e amanhã é Dia das Crianças.”

O fotógrafo disse ainda que recebeu muitas críticas por ele ter feito a foto e não ter descido do carro para ajudar a família.

“Muita gente criticou dizendo que ao invés de eu ter feito a foto deveria ter ajudado. As pessoas que criticaram desconhecem meu trabalho. Uma das funções do meu trabalho é social. Após a repercussão, muita gente me procurou para saber onde era a localidade para ir lá hoje [terça, 11] ajudar. A foto chocou muitas pessoas, essas pessoas [venezuelanos] são invisibilizadas diariamente, acho que minha foto chamou atenção de algumas pessoas que queriam ajudar e foram lá hoje”, finalizou.

Fonte: G1AC