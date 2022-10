Fortuna: Gisele Bündchen poderia comprar todo o patrimônio de Tom Brady e sobraria dinheiro

- Publicidade -

A crise que assola o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady ganhou um novo (e potencialmente decisivo) capítulo nesta terça-feira (04). Segundo o PageSix, o casal contratou advogados para selar o divórcio e estudar o patrimônio para que a divisão dos bens seja feita corretamente.

Com a notícia do suposto término do casal, que entrou em crise depois da desistência da aposentadoria do atleta, paira uma dúvida no ar: quem tem mais dinheiro? Gisele ou Tom? Segundo o site Celebrity Net Worth, a modelo acumula a maior parte da fortuna do casal.

Tom Brady tem um patrimônio de US$ 250 milhões (o equivalente a R$ 1,3 bilhão, de acordo com a atual cotação), enquanto Gisele Bündchen acumula US$ 400 milhões (ou R$ 2 bilhões).

Em 2022, o atleta liderou pela primeira vez o ranking dos jogadores mais bem pagos da NFL. Segundo a Forbes, Tom ganhará um salário anual de US$ 75 milhões nesta temporada. Já Gisele foi a modelo mais bem paga durante 14 anos. Em 2016, o último ano em que ela esteve no topo desta lista, a modelo faturou US$ 30,5 milhões. Vale lembrar que ela se aposentou das passarelas um ano antes.

GISELE BÜNDCHEN E TOM BRADY INVESTIRAM FORTUNAS EM IMÓVEIS AO LONGO DOS ANOS

Além das fortunas individuais, Gisele e Tom acumularam uma série de patrimônios e investimentos em conjunto, a maioria deles no ramo dos imóveis, onde o atleta costuma aplicar boa parte de sua fortuna.

Em um único condomínio em Manhattan, o casal já manteve dois apartamentos. Um deles foi vendido em 2021 por US$ 37 milhões. Eles ficaram com o imóvel maior. No ano passado, eles venderam, também, uma mansão localizada em Boston pela bagatela de US$ 32, 5 milhões.

Em 2020, Gisele e Tom compraram um terreno em uma ilha privada em Miami por US$ 17 milhões. No mesmo local, também moram outras personalidades famosas, como Julio Iglesias e a modelo Adriana Lima. O casal derrubou a casa que já existia para construir uma mansão ecologicamente correta do zero.

Fonte: Purepeople