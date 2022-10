“Foi muito mágico” declaram Marcos Palmeira e Osmar Prado sobre a última cena de Pantanal

- Publicidade -

O tão esperado reencontro entre José Leôncio e o Velho do Rio foi exibido no último capítulo de ‘Pantanal’, na última sexta-feira, 07 de outubro.

O que muitos telespectadores não imaginam é que Marcos Palmeira e Osmar Prado nem mesmo chegaram a ensaiar a cena de seus personagens, ao que descreveram como mágica.

“Não ensaiamos, não batemos. Foi bem curioso. Foi uma coisa que chegou na hora. Eu procurei não pensar muito em como faria a cena, deixei que este encontro acontecesse. E foi muito bonito”, revelou o intérprete de Zé Leôncio ao GShow.

Ele continuou: ”Quando eu vi o Osmar, foi quase como se eu tivesse feito para ele. Um ator que eu acompanho a vida inteira, um ator que já me fez chorar, me fez sorrir, me fez tudo. E aí quando vi que estava diante do Osmar Prado, eu fiz para ele”.

Segundo Palmeira, o fato dos atores não terem ensaiado contribuiu para que o momento fosse mais emocionante. “A gente estava com o texto decorado, mas não sabíamos que caminho a gente teria. E nós dois tivemos um encontro ali, o que aconteceu foi muito mágico”, completou.

Por sua vez, o eterno Velho do Rio reiterou as sensações do colega de cena. “Tanto o Marcos como eu fizemos o estudo particular da cena. Ninguém melhor do que ele sabia o que se processaria, e eu também. Nós nem batemos texto. Quando chegamos ao local, quando o Velho se aproxima e ele o vê pela primeira vez, já estava tudo certo. Não precisou”, explicou.

E continuou: “O interessante não foi o que sentimos, mas o que as pessoas ao entorno sentiram. Foi indescritível. Todos que estavam lá, antenados. Quando a resposta é dada no estúdio, na externa, pelas pessoas que estão ao entorno, pode estar certo que o público também a receberá da mesma forma”.

Fonte/ Portal anamaria.uol