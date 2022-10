Foi encontrado morto o guarda que acompanhou funeral da rainha Elizabeth 2ª

- Publicidade -

Um guarda de 18 anos que acompanhou o caixão da rainha Elizabeth II durante seu funeral foi encontrado morto em um quartel do exército de Londres na última semana. A causa da morte não foi informada pela polícia, que disse em comunicado que não a trata como suspeita.

Veículos de mídia britânicos como BBC e Dailymail repercutiram o caso na última sexta-feira (30). Na quarta-feira (28), policiais e paramédicos foram chamados ao quartel, próximo ao Palácio de Buckingham, e encontraram Jack Burnell-Williams já sem vida.

É com tristeza que podemos confirmar a morte do soldado Jack Burnell-Williams em 28 de setembro de 2022, no Hyde Park Barracks”, disse um porta-voz do exército ao jornal The Guardian. “Nossos pensamentos estão com a família e os amigos do soldado neste momento difícil e pedimos que sua privacidade seja respeitada”.

No dia do funeral de Elizabeth II, a família de Burnell-Williams publicou vídeos do Regimento Montado da Household Cavalry em meio à procissão, dizendo que seu filho estava “cumprindo seu dever para a rainha em sua jornada final”.

Durante a cerimônia fúnebre de 19 de setembro, guardas da Cavalaria Doméstica acompanharam o rei Charles e outros membros da realeza.

Fonte: Yahoo!