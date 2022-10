Fluminense sai perdendo, recupera e empata com Botafogo no Maracanã

- Publicidade -

Fluminense e Botafogo empataram, em 2 x 2, neste domingo (23/10), em partida realizada no Maracanã, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi conquistado de virada, após o Alvinegro ter feito dois gols no início da partida. Com o resultado, o Fluminense permanece na 5ª posição, com 55 pontos, assim como o Botafogo, que ficou na 11ª, com 44.

O jogo

Com menos de um minuto do apito inicial, Calegari encontrou Arias sozinho na área, que recebeu a bola com tranquilidade e chutou por cima do gol. Entretanto, foi marcado impedimento do atacante. Aos 5 minutos, o Fluminense teve mais uma chance. Com cruzamento na área, Martinelli cabeceou por cima do gol.

Com 17, foi a vez do Botafogo de oferecer perigo pela primeira vez ao rival carioca. Marçal levantou a bola na área e Cuesta desviou de cabeça. Entretanto, Fábio defendeu a tentativa. Aos 22 minutos, Patrick de Paula arriscou de longe, mas acabou isolando.

O rival respondeu aos 34, com uma bola na trave de Cano, que recebeu na entrada da área e chutou cruzado. Em seguida, o time conseguiu boa troca de passes até Yago sair frente a frente com Gatito. A tentativa foi travada por grande defesa do goleiro.

As redes balançaram aos 40 minutos do primeiro tempo. Júnior Santos chutou cruzado e Eduardo pegou de primeira, mandando a bola no cantinho. O goleiro Fábio não conseguiu defender e o visitante saiu na frente.

Antes do término da primeira etapa, o Fluminense teve outra chance. Ganso cobrou o escanteio e Adryelson afastou parcialmente. Arias pega a sobra e chuta de primeira. A bola, entretanto, passou rente à trave e foi pra fora.

O Fluminense teve boa chance logo no início do segundo tempo. Com 3 minutos, Yago recebeu na área, girou e finalizou. A bola terminou na defesa de Gatito. Aos 6, Nathan tentou arriscar de fora da área, mas a defesa alvinegra não deixou que a bola avançasse.

Na jogada seguinte, Jeffinho recebeu de Júnior Santos, nas costas de Martinelli, e chutou cruzado depois de invadir a área. Com a jogada, o atacante marcou o segundo para o Botafogo.

Dos 19 aos 21 minutos, foram três cartões amarelos distribuídos. O primeiro foi de Tiquinho Soares, por falta em Yago. Logo depois, Ganso e Marçal foram amarelados por desentendimento.

Ainda nos 21, o Alvinegro marcou mais um, mas foi marcado impedimento. Jeffinho jogo a bola para Gabriel Pires em contra-ataque, que chutou de fora da área. Fábio deu a possibilidade de rebote e Tiquinho lançou pro gol, em posição irregular.

Aos 28, chance clara para o Fluminense. Matheus Martins dribla Daniel Borges e é derrubado na área por Patrick de Paula. O pênalti marcado foi cobrado por Ganso, que diminuiu a vantagem no clássico.

A torcida tricolor, que foi à loucura com o gol, cresceu ainda mais aos 36 minutos. Cano recebeu a bola na área e foi travado quando finalizou. Entretanto, a bola sobrou para Arias, que tocou para Nathan. O meia chutou, Gatito defendeu e Matheus Martins, no rebote, balançou as redes novamente.