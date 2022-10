Fluminense perde para o América Mineiro e sai do G4

- Publicidade -

Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9), o Fluminense foi derrotado pelo América Mineiro por 2 a 0, no Maracanã. Juninho marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o Tricolor manteve os 51 pontos e caiu para a quinta posição na tabela, enquanto o Coelho foi aos 45 e é o oitavo.

Coelho arrasador

A primeira etapa começou de maneira oposta ao que estamos acostumados, com o Fluminense sendo pressionado. Com menos de um minuto, Manoel falhou e Everaldo bateu firme, para boa defesa de Fábio. No entanto, aos quatro, ele nada pôde fazer quando Juninho recebeu na área, girou a abriu o placar. O Coelho continuou em cima e, aos 33 aumentou, num belo chute de fora da área de Matheusinho. O placar só não foi maio graças ao goleiro Tricolor, que fez pelo menos três defesas difíceis.

No segundo tempo, o Fluminense melhorou com as alterações e nos 10 primeiros minutos já havia levado mais perigo que na primeira etapa. Cano teve algumas oportunidades, mas parou em Cavichioli. Enquanto isso, o América apostava nos contra-ataques e chegou a ter chances com Everaldo e Henrique Almeida, que também pararam em Fábio.

Próximos jogos

Na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense irá encarar o Avaí, em Florianópolis, no domingo (16), enquanto o América Mineiro enfrenta o Fortaleza, no Independência, no sábado (15).

FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 2 América Mineiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (9), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN – VAR -FIFA)

Gols: Juninho, aos 4’/1T e Matheusinho, aos 33’/1T (América)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Braz), Manoel (Calegari) e Caio Paulista (Nathan); André, Martinelli e Ganso (Marrony); Matheus Martins (Willian Bigode), Arias e Cano. Técnico Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Luan Patrick (Zé Ricardo), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Matheusinho (Gustavinho), Juninho e Alê; Everaldo (Patric), Felipe Azevedo (Benitez) e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

R7