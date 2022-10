Flávio usa foto manipulada de Casimiro para divulgar número do pai

O streamer Casimiro Miguel foi vítima de uma fake news envolvendo a eleição presidencial. Em uma montagem, o influenciador digital aparece segurando dois balões de festa formando o número de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. A imagem é falsa. Na foto verdadeira, ele segura um balão com o número 2 e outro com o número 9 para comemorar seus 29 anos.

A montagem falsa foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais e enganou seguidores que acreditaram no apoio de Casimiro ao atual presidente. Entretanto, o streamer já declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e oposição total a Jair Bolsonaro.

“Como eu tinha dito na live pré-votação, eu não votei no Lula no primeiro turno porque eu tinha outras convicções, tá ligado? E no segundo turno eu vou votar no Barba. Não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro”, disse durante uma live.

"Eu vou votar no Barba, não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro tá do lado, eu tô do outro." Casimiro Miguel, o linha certa. pic.twitter.com/wyD6alkGvX — Acervo do Camarada Casimiro (@camaradacaze) October 3, 2022

Incentivo

O influenciador incentivou as pessoas a votarem em 30 de outubro depois de receber uma provocação. “‘Pô, meu amigo, tomara que o Lula ganhe e você pare de gravar suas lives. Até porque acaba seu poder de expressão’”, leu Casimiro, e continuou: “É muito importante você votar, mano, no segundo turno, porque é contra esse tipo de pessoa que você está lutando”.

“De verdade, eu sei que tem uma molecada que não vai votar, mas esse tipo de gente vota. Então eu sei que é chato, mano, mas, por favor, exerça o seu poder de voto, cara. Porque perder para isso é foda, tá ligado? É complicado”, observou.

Durante a live, Casimiro revelou em quem votou no primeiro turno. “‘Votou 21?’ Sim, votei 21”, falou. O número se refere à candidata Sofia Manzano, que representou o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na corrida pela Presidência e obteve 45.620 votos.

