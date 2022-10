Flamenguistas acreanos encaram 4,6 mil km de estrada pra assistir a final da Libertadores, no sábado

- Publicidade -

“Eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo”, diz um trecho do hino da equipe carioca. Foi esse amor pelo rubro negro, que um grupo de acreanos seguiu de ônibus para Guayaquil, no Equador, para assistir à final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Athlético Paranaense.

Em um ônibus fretado, juntos com torcedores de outros estados, eles saíram de Rio Branco na última terça feira e devem a cidade equatoriana nesta sexta-feira à tarde. Entre eles está o ex-árbitro Rone Casas, que enviou as Fotos que ilustram essa reportagem.

“Estamos passando agora pelo Peru. A viagem está boa, mas aqui a polícia peruana para a gente toda hora querendo propina”, reclamou.

No carro estão ainda sete torcedores amazonenses, quatro rondonienses e três paraenses.

Fonte: Acre News