Flamengo tem recepção calorosa em São Paulo na véspera da final da Copa do Brasil

A chegada do Flamengo a São Paulo tinha tudo para ser protocolar e nada calorosa, mas o desembarque acabou repleto de carinho por decisão de última hora. A administração do hotel tinha optado por deixar do lado de fora cerca de 50 rubro-negros que foram à concentração do time, mas, pouco antes das 18h, os liberou e permitiu que se aproximassem dos ídolos. Resultado: muitas fotos, vídeos e autógrafos.

David Luiz, como de praxe, foi o que mais tempo ficou com os fãs. Everton Ribeiro, Filipe Luís e Diego Alves também deram muita atenção aos flamenguistas presentes.

Flamengo chega ao hotel em São Paulo para final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Um grupo de torcedores deu apoio. #gefla pic.twitter.com/hyqfHblZHt — Fred Huber (@FredHuber) October 11, 2022

Cerca de 30 minutos antes da chegada dos rubro-negros ao hotel onde o Flamengo ficará concentrado, em Guarulhos, os torcedores estavam reunidos em uma das entradas, local onde pouco teriam contato com os jogadores.

Às 17h32, pouco antes do ônibus adentrar nas dependências do hotel, o grupo foi liberado e fez muita festa. Confira abaixo o momento em que puderam acessar o saguão.

Dorival Júnior foi o nome mais gritado pela torcida. Tão logo que desceu do ônibus, os rubro-negros cantaram: “Uh, uh, é Dorival”. Vidal, que perdeu o pai na manhã desta terça-feira, também recebeu carinho e retribuiu com tímidos sorrisos.

Dorival Júnior levou todo elenco para sentir o clima de decisão, mesmo os que não estão em condição de jogo. A medida é padrão no Flamengo desde a final da Libertadores de 2019, e nomes como Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados, e Varela e Pulgar, que não estão inscritos, vão participar de toda preparação para o primeiro duelo com os corintianos.

Veja aí Gabigol, Maia, Rodinei, Varela, Cebolinha, Matheus Cunha e Diego Alves. #gefla pic.twitter.com/GPqCHmZzo0 — Fred Gomes (@fredgomes1985) October 11, 2022

Landim, Braz, Spindel e Juan também foram gritados pela galera. #gefla pic.twitter.com/fyRIeBENlF — Fred Gomes (@fredgomes1985) October 11, 2022

Resenha com Calu e Lucas antes da chegada do Flamengo. Esse é rubro-negro de São Paulo mesmo. #gefla pic.twitter.com/vvhEcr1rqx — Fred Gomes (@fredgomes1985) October 11, 2022

Ao todo, 30 jogadores compõem o grupo, com destaque para Arturo Vidal, que optou por seguir para São Paulo mesmo horas após receber a notícia da morte repentina do pai, Erasmo, em Santiago. O chileno apresentou fisionomia serena e fica como opção no banco de reservas.

O Flamengo vai para campo com a mesma escalação das partidas mais decisivas da temporada, o chamado time de Copas. Em treinamento na manhã desta terça, no Ninho do Urubu, Dorival manteve a formação com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Quatro jogadores entram em campo pendurados e com risco de ficar fora da decisão, dia 19, no Maracanã, em caso de cartão amarelo: Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabriel.