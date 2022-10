Flamengo chega à cidade da final da Libertadores e é recebido com meme de Dorival, funk e hino

Da noite de terça no Maracanã com os 3 a 2 sobre o Santos à manhã no Ninho do Urubu e Galeão, o cenário foi de apoio incondicional. E os jogadores têm retribuído. Vários do elenco postaram em suas redes sociais vídeo do perfil do Flamengo em que torcedores tremulam bandeiras em cima do ônibus rubro-negro.