Flamengo bate o Santos antes da final da Libertadores

No sábado (29/10), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR na final da Libertadores 2022. Antes, o Rubro-negro entrou em campo nesta terça-feira (25/10), pelo Brasileirão, e bateu o Santos por 3 x 2, na despedida de sua torcida antes da viagem ao Equador.

Destaque para o gol do atacante Marinho, que marcou contra seu ex-clube. O triunfo rubro-negro levou o time para o segundo lugar na classificação, passando o Internacional nos critérios de desempate, com 61 pontos. Já o Santos é o 12º colocado, com 43 pontos.

A vitória do time carioca começou a ser desenhada com golaço de letra de Pedro, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Alex empatou para o Peixe, mas Marinho marcou contra seu ex-time e recolocou o Flamengo na frente do placar.

Arrascaeta marcou o terceiro e decretou a vitória dos cariocas. Ainda deu tempo de Carabajal diminuir.

Na bronca

O Santos reclamou bastante da arbitragem na partida. No lance do gol de Pedro, o time paulista pediu pênalti no início da jogada em Camacho, mas o árbitro e o VAR não assinalaram a penalidade e confirmaram o gol rubro-negro.

Nas redes sociais, o Peixe se queixou bastante do lance. O clube divulgou uma carta assinada por Andrés Rueda, presidente do clube, para a CBF e a Comissão de Arbitragem. No comunicado, Rueda cobra uma ação enérgica em relação à arbitragem do jogo.

Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022

