FLAGRANTE: Droga escondida dentro de sandálias seriam entregues por visitantes em presídio do Acre

“De acordo com a equipe de plantão, por volta das 14h, na ocasião da entrada das visitantes para a visita íntima, foi solicitado a algumas visitantes para que disponibilizassem as sandálias para a revista. Durante a verificação, os policiais perceberam que as sandálias de três visitantes estavam com o peso diferente e, após revista minuciosa, encontraram substâncias aparentando ser maconha no interior das sandálias”, diz a nota do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).