Fique por dentro e saiba o local e horário de votação dos candidatos ao Governo do Acre

No próximo domingo (2), mais de 588 mil acreanos vão às urnas escolher os seus representantes pelos próximos quatro anos – oito no caso de senador.

Os candidatos também votam e com antecedência já comunicaram à imprensa a logística. Segue os horários e locais de votação dos candidatos ao Governo do Acre:

DAVID HALL

O candidato do Agir comunicou que votará às 9h no Colégio Meta, em Rio Branco.

GLADSON CAMELI

Candidato à reeleição pelo Progressistas, Gladson vota em Cruzeiro do Sul, na Escola Governador Hugo Carneiro, às 8 horas.

JORGE VIANA

O candidato petista vota às 7 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Acre, no Centro de Rio Branco.

NILSON EUCLIDES

O professor Nilson Euclides, do Psol, comunicou que vota no Colégio Armando Nogueira, em Rio Branco, às 9 horas.

MARA ROCHA

A deputada do MDB vota às 10 horas, no Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC), no Centro de Rio Branco.

MARCIO BITTAR

Candidato do União Brasil votará na Unopar, em Rio Branco, às 7 horas.

PETECÃO

O candidato do PSD vota na Escola Maria Angélica de Castro, no 2º Distrito de Rio Branco, às 9 horas.

