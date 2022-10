Finalmente Alec Baldwin consegue chegar a um acordo com a família de Halyna

- Publicidade -

A família de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia morta no filme “Rust” ambientado em 2021, e Alec Baldwin chegaram a um acordo não revelado no processo de homicídio culposo movido contra o ator e outros, de acordo com um comunicado divulgado pelo advogado de Baldwin.

O processo, aberto em fevereiro em Santa Fé, contra Baldwin, as produtoras do filme, seus produtores e outros membros importantes da equipe, alegava inúmeras violações dos padrões da indústria.

Ainda de acordo com o comunicado, Matthew Hutchins, viúvo de Halyna Hutchins que foi morta no set, será o produtor executivo do filme e receberá uma parte dos lucros.

“Chegamos a um acordo, sujeito à aprovação do tribunal, para nosso caso de homicídio culposo contra os produtores de Rust, incluindo Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC. Como parte desse acordo, nosso caso será arquivado”, disse Hutchins em comunicado.

“As filmagens de Rust, que agora serei produtor executivo, serão retomadas com todos os atores principais originais a bordo em janeiro de 2023. Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuição de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin). Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Sou grato que os produtores e a comunidade de entretenimento se uniram para prestar homenagem ao trabalho final de Halyna”, acrescentou.

“Ao longo deste difícil processo, todos mantiveram o desejo específico de fazer o que é melhor para o filho de Halyna. Somos gratos a todos que contribuíram para a resolução desta situação trágica e dolorosa”, disse o advogado de Alec Baldwin, Luke Nikas de Quinn Emanuel.

O diretor de cinema Joel Souza, que também foi ferido no tiroteio, deve retornar ao filme.

“Aqueles de nós que tiveram a sorte de ter passado um tempo com Halyna sabiam que ela era extremamente talentosa, gentil, criativa e uma fonte de energia positiva incrível. Eu só gostaria que o mundo a conhecesse em circunstâncias diferentes, como certamente teria acontecido através de seu trabalho incrível. Em minhas próprias tentativas de cura, qualquer decisão de voltar para terminar de dirigir o filme só faria sentido para mim se fosse feita com o envolvimento de Matt e da família Hutchins. Embora certamente agridoce, estou satisfeito que juntos, agora vamos completar o que Halyna e eu começamos. Todos os meus esforços neste filme serão dedicados a honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa. É um privilégio ver isso em seu nome”, disse Souza no comunicado.

Rust Movie Productions, LLC, advogado Spadone de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, disse: “Estamos satisfeitos que as partes se uniram para resolver este assunto, que, sujeito à aprovação do tribunal, marca um passo importante para celebrar a vida de Halyna e honrar seu trabalho.”

O processo também alegou que as produtoras e produtores “cortaram custos” e “escolheram contratar a equipe mais barata disponível”, observando especificamente que eles “contrataram conscientemente um armeiro totalmente não qualificado” e exigiram que ela dividisse o tempo em um segundo papel como assistente de adereços. mestre.

Fonte/ CNN BRASIL