FIM do Auxílio Brasil e Vale-gás? Entenda o que acontecerá com os benefícios!

Porém, muitas pessoas estão preocupadas com as possíveis mudanças no benefício. Dessa maneira, o medo de perder o valor está cada dia maior. Entenda mais sobre essa questão.

Auxílio Brasil e Vale-Gás Recentemente o Ministério da Cidadania terminou de realizar os repasses do Auxílio Brasil e do Vale-Gás do mês de outubro. A quantia foi de R$ 600 e R$ 112, respectivamente. Assim, os beneficiários foram separados em dez grupos sendo o critério o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Neste mês, cerca de 21,1 milhões de brasileiros receberam os valores do Auxílio Brasil, enquanto 5 milhões de pessoas garantiram o pagamento do Vale-Gás. Dessa maneira, vale lembrar que o calendário foi adiantado. Os repasses que deveriam acontecer durante o dia 17 passaram para o dia 11. Assim, por enquanto os dois benefícios não estão mais sendo pagos, pois a data para os repasses já foi finalizada. Agora, o pagamento volta a ocorrer no mês de novembro. Infelizmente o governo ainda não se pronunciou em relação às datas de pagamento. Porém, é esperado que haja algum tipo de adiantamento da parcela. Calendários do benefício Assim como foi comentado, os valores dos dois auxílios de outubro já foram pagos para todos os brasileiros. Veja a seguir como funcionou o repasse observando as datas no calendário deste mês. NIS de final 1 recebe no dia 11 de outubro;

NIS de final 2 recebe no dia 13 de outubro;

NIS de final 3 recebe no dia 14 de outubro;

NIS de final 4 recebe no dia 17 de outubro;

NIS de final 5 recebe no dia 18 de outubro;

NIS de final 6 recebe no dia 19 de outubro;

NIS de final 7 recebe no dia 20 de outubro;

NIS de final 8 recebe no dia 21 de outubro;

NIS de final 9 recebe no dia 24 de outubro;

NIS de final 0 recebe no dia 25 de outubro. Já, para o próximo mês só é possível comentar acerca das datas que já estavam marcadas no calendário oficial do Governo Federal Por esse motivo, o calendário de agora estabelecido é o seguinte: NIS de final 1 recebe no dia 17 de novembro;

NIS de final 2 recebe no dia 18 de novembro;

NIS de final 3 recebe no dia 21 de novembro;

NIS de final 4 recebe no dia 22 de novembro;

NIS de final 5 recebe no dia 23 de novembro;

NIS de final 6 recebe no dia 24 de novembro;

NIS de final 7 recebe no dia 25 de novembro;

NIS de final 8 recebe no dia 28 de novembro;

NIS de final 9 recebe no dia 29 de novembro;

NIS de final 0 recebe no dia 30 de novembro. Vale destacar que ambos os valores são pagos no mesmo dia e na mesma conta. Assim, os beneficiados pelo programa podem realizar o saque ou movimentar o valor de maneira online diretamente pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.