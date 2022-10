FIM das autoescolas? Brasileiros não serão mais obrigados a passar por um Centro de Formação de Condutores?

Além disso, o instrutor teria que ser credenciado e comprovar a sua capacidade como instrutor de trânsito. De acordo com o PL, o carro teria que possuir uma faixa branca removível com 20 centímetros de largura com a inscrição “AUTOESCOLA” em preto.

Conheça o programa da CNH Social

Antecipadamente, é válido mencionar que ter uma CNH, é um sonho básico de quase todos os brasileiros. Acontece, portanto, que como citado, o preço para que seja possível ter acesso ao documento, é um tanto quanto elevado, considerando as etapas de solicitação.

Desse modo, surgiu mais uma nova possibilidade, que visa permitir que os usuários interessados, possam solicitar a CNH de forma totalmente gratuita. Melhor dizendo, o Governo Federal lançou um programa chamado CNH Social, que visa dar uma oportunidade de ter o direito à conduzir, para um grande número de pessoas. Ao todo, os estados que oferecem a possibilidade, são:

Paraíba;

Pernambuco;

Roraima;

Espírito Santo;

Bahia;

Ceará;

Rio Grande do Sul;

Rio Grande do Norte;

Distrito Federal;

Amazonas;

Maranhão;

Goiás;

São Paulo;

Minas Gerais;

Infelizmente, o programa ainda não está disponível para todas as regiões, mas espera-se que fique em breve. Assim, o foco do Governo está em custear todas as etapas para concessão da CNH, incluindo as taxas das autoescolas. Para participar, no entanto, é preciso preencher alguns requisitos básicos. Vale ressaltar, que cada estado pode ter suas regras específicas, porém, os requisitos básicos, são:

Ser aluno de rede pública – no caso da modalidade para estudantes;

Estar desempregado há mais de um ano;

Contar com uma inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter 18 anos ou mais;

Saber ler e escrever;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Ser beneficiário de algum programa social.

Assim, para que seja possível entender quais são as regras de determinado estado específico, faz-se necessário entrar em contato direto com o Detran da região em questão. Ademais, será preciso passar por uma série de processos seletivos, que visam restringir os participantes do programa. Por fim, cada estado também pode variar nas etapas.

Valor médio da CNH no Brasil

Bem, a possibilidade da CNH gratuita é um sonho de muita gente, ao considerar o preço da concessão do documento. Porém, infelizmente, os indivíduos que não se enquadram nas regras e requisitos para participação do programa, ainda precisam pagar para ter acesso à carteira.

Em relação ao valor médio cobrado, é necessário considerar que existem diferentes tipos de habilitação, como por exemplo, uma específica para carro, outra para moto e outra para caminhão. Assim, os valores podem variar, a depender da categoria desejada. Contudo, a média de preços no Brasil, é de: