Filhote de chihuahua é salvo por um Pitbull, confira!!

As câmeras de segurança de uma casa em Jardinópolis (SP) registraram o momento em que uma Pitbull salvou um filhote de chihuahua, que caiu em uma piscina. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (18).

O empresário Ricardo Fabri, tutor de ambos os cachorros, contou à CNN que o filhotinho de chihuahua, chamado Puma, brincava na área externa da casa com os demais cães da família, quando caiu na água. Poucos segundos depois, a pitbull Athena, de cinco anos de idade, que estava em um terraço, desce as escadas e salva o filhote de um possível afogamento. Ela saltou na água para retirá-lo com a boca e, em seguida, deixou Puma em segurança na borda da piscina.

Fabri conta que Puma tem sete meses e é filhote de uma chihuahua do casal, que deu a luz a ele e mais dois cachorrinhos. Puma, segundo o empresário, está acostumado a brincar nos arredores da piscina e esta foi a primeira vez que um incidente do tipo aconteceu.

A tutora dos cães e esposa de Fabri, Janaína Leite, aparece nas imagens logo em seguida. Ela limpava o interior da casa no momento do ocorrido. Segundo a família, todos os cachorros passam bem e o pequeno Puma se recupera do susto que levou. Não foi necessário nenhum tipo de atendimento veterinário.

