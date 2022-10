Filho de Marília Mendonça, aos 2 anos, tem atitude que ninguém esperava e emociona o Brasil: “Te amo”

Fruto do relacionamento de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de 2 aninhos, impressionou a todos com uma atitude emocionante neste sábado (15). Acontece que em um vídeo divulgado pela avó nas redes sociais, o garoto surge parabenizando o pai por mais um ano de vida.

O menino, que até pouco tempo era apenas um bebê, está evoluindo muito rápido e começando a pronunciar as suas primeiras palavras. Na gravação, o garoto surge com a fala bastante articulada e faz uma linda declaração de amor ao patriarca.

“Feliz aniversário, pai! Beijo, fica com Deus! Te amo muito!”, diz o filho de Marília Mendonça, no vídeo compartilhado por Zaida Huff. Emocionada com a cena, a avó do pequeno não conseguiu segurar a emoção e fez uma série de elogios ao pequeno. “Que fofura essa homenagem que o léozinho fez pro papai Murilo. Quase mata papai de tanto amor!”, disse a familiar do garoto na legenda da gravação.

Nos comentários, os fãs de Marília Mendonça e de Murilo Huff também ficaram emocionados e fizeram uma série de declarações ao herdeiro da eterna rainha da sofrência. “Um menino tão doce!!! Eu amo essa fase de estar aprendendo a falar gente!”, “Que neném mais lindo! Falando tudo”, disseram alguns internautas.

TV Foco