Filha de Silvio Santos reprova série O Rei da TV: “Tantas inverdades”

A série O Rei da TV, sobre Silvio Santos, desagradou a filha “número 3” do dono do SBT. Em publicação no Instagram, neste domingo (23/10), Daniela Beyruti reprovou a produção da plataforma de streaming Star+ e criticou o protagonista, chamado por ela de “personagem arrogante”.

“Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável!”, detonou a herdeira do SBT.

Daniela, que em O Rei da TV é interpretada por Elisa Romero, compartilhou a crítica de um site a respeito da série e prometeu uma ficção sobre Silvio Santos produzida pelo SBT: “Perda de tempo. Aguardem uma produzida por nós… aguardem”.

Lançada na última quarta-feira (19/10), O Rei da TV sofreu críticas de outra filha do “patrão” antes mesmo da estreia: Patricia Abravanel, a “número 4”, alegou ter recebido informações de que a produção do Star+ “não faz jus” ao pai.

Metrópoles