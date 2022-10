Filha de Renato Aragão, o Didi, é sincera e entrega o que ele exigiu para ela: “Falou que eu teria”

- Publicidade -

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, abriu o coração para a “Foquinha no Gshow”, e revelou detalhes de como é sua relação com o pai. A jovem ainda contou que durante muito tempo ficou sem entender o motivo pelo qual as crianças idolatravam seu pai, mas que hoje em dia, entende toda essa admiração.

Dessa forma, no bate-papo, Lívian Aragão conta que atualmente leva essa admiração por Renato Aragão e fica muito feliz:

“Já nasci com toda a curiosidade de saber o que era a TV, o cinema. Meu pai gravava e eu ia atrás para saber. Na escola tinham muitos filhos de famosos, acabou sendo uma coisa natural. A gente tem muito de ser da galera, nunca teve esse negócio de barreira por ser filha de famoso” – Iniciou ela.

No entanto, Lívian ainda continuou: “Não tinha ciúmes do meu pai, sabia que as crianças eram alucinadas por ele. Até hoje encontro muito adulto que chega perto dele e começa a chorar do nada. Por que está chorando, não gosta dele? Depois eu entendi. Levo essa a admiração e fico muito feliz” – Confessou Lívian Aragão.

Além disso, Lívian Aragão ainda completa: “Eu sempre fazia uma pontinha ou outra na TV, me chamavam e eu adorava. O tempo foi passando e falei com meu pai que queria fazer um filme com começo, meio e fim. E ele falou que eu teria que estudar. Entrei na aula de teatro, ele me ensinou desde pequena, corri atrás. Tive a vantagem de ser filha dele, poder estar junto, mas nada veio de mão beijada. Tive que provar que sei fazer” – Concluiu ela.