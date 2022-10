FHC grava mensagem e pede ‘vote 13, vote no Lula’; veja o vídeo

- Publicidade -

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) gravou um vídeo no qual pede voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida: vote no 13, vote no Lula. Porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida”, diz o tucano no filmete.

O vídeo foi compartilhado na manhã desta quinta-feira (27) no perfil de Lula no Instagram.

O tucano já havia declarado apoio a Lula na corrida eleitoral em publicação nas redes sociais no último dia 5. “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu naquele momento no Twitter.

Dois dias depois, os dois ex-presidentes se reuniram na casa do tucano e posaram para foto. “Um reencontro democrático com @presidentefhc”, escreveu Lula na legenda da foto compartilhada em seu perfil no Instagram.

No dia 8 deste mês, antes de participar de caminhada com apoiadores em Campinas, São Paulo, o petista comentou a reunião com FHC dizendo que “foi extraordinária”, e disse que achou o tucano, de 91 anos, muito “alegre e risonho”.

Veja o vídeo:

FolhaPress